Важную деталь в речи Путина об Украине отметили во Франции

Российский президент отметил роль глав четырех государств, которые, по его мнению, участвуют в разрешении конфликтаПрезидент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в своем заявлении о готовности к прекращению огня на Украине.
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