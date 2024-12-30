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Военное обозрение

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Новые винтовки новой Бразилии

Новые винтовки новой Бразилии

В 2010 году в Бразилии был представлен новый автомат, получивший название «IMBEL» IA2. Он был разработан для замены стоящих на вооружении бельгийских автоматических винтовок FAL.

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