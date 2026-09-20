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Хуситы заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов по Йемену

Хуситы заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов по Йемену

Вооруженные силы движения «Ансар Алла» (хуситов) заявили, что в результате авиаударов Саудовской Аравии по территории Йемена пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.

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