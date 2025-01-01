Евгений Лавлинский (псевдоним Захар Прилепин). МНЕНИЕ. Отношение к Ленину – индикатор фашизации общества

Alexander Kozlov А разве драпировка мавзолея при парадах не осквернение? Пора заканчивать это наступление капиталистов на историческую память.

Alexander Kozlov Вы просто нищий духовно, если так рассуждаете. Нельзя сравнивать таким образом разные исторические периоды государства. В нынешних условиях сравнение было бы в пользу Сталина. Не было бы разрухи перестройки, разграбления в пользу прихватизаторов.