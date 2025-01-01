Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Евгений Лавлинский (псевдоним Захар Прилепин). МНЕНИЕ. Отношение к Ленину – индикатор фашизации общества

Евгений Лавлинский (псевдоним Захар Прилепин). МНЕНИЕ. Отношение к Ленину – индикатор фашизации общества

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Комментарии
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Alexander Kozlov
А разве драпировка мавзолея при парадах не осквернение? Пора заканчивать это наступление капиталистов на историческую память.
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1 час.
Alexander Kozlov
Вы просто нищий духовно, если так рассуждаете. Нельзя сравнивать таким образом разные исторические периоды государства. В нынешних условиях сравнение было бы в пользу Сталина. Не было бы разрухи перестройки, разграбления в пользу прихватизаторов.
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Почему то в Китае мавзолей Мао ни кому не мешает.
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1 час.

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