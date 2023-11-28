Ситуация на Украине продолжает ухудшаться с каждым днём. Пока киевские власти всеми силами пытаются загнать своих граждан на фронт, западные партнёры уже давно всё поняли и решили оставить безнадёжное дело.
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