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Царьград

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Байден всё понял, Украина может не пережить зиму. Закрытые расклады СВО

Байден всё понял, Украина может не пережить зиму. Закрытые расклады СВО

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться с каждым днём. Пока киевские власти всеми силами пытаются загнать своих граждан на фронт, западные партнёры уже давно всё поняли и решили оставить безнадёжное дело.

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