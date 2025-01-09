Президент Мексики Шейнбаум предложила Трампу назвать Америку Мексиканской

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский, заявление прозвучало после слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.
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