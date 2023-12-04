Режиссер Александр Сокуров завершил карьеру из-за действий Минкультуры России

О завершении профессиональной карьере режиссер «Молоха» и «Фауста» заявил изданию NEWS.ru. По словам режиссера, причина завершения творческой деятельности –запрет Министерством культуры России на показ его фильма «Сказка».
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