Юрий Кот Итак, к утру стало известно фактически о финальных результатах голосования грузин. Как я и предполагал, озвученная ранее цифра в 53% поддержки "Мечты" повысилась.
Грузия сегодня или воскреснет, или начнёт гореть в аду майдана
Комментарии
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Маша Иванова
По приказу.
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2 час.
АС
Андрей Сажин
Спросил, как то давно уже, у Мурмана, друга из Кабулети, - Зачем тебе такой живот? Большой был, ответил- Для грузина такой живот, как для Вас дом с балконом! Мудрые люди! Зачем им Европа!? Россию приняли Защитником! Так и будет!
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59 мин.
lislis lissil
поживем поглядим
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47 мин.
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