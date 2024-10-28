АС

Андрей Сажин

Спросил, как то давно уже, у Мурмана, друга из Кабулети, - Зачем тебе такой живот? Большой был, ответил- Для грузина такой живот, как для Вас дом с балконом! Мудрые люди! Зачем им Европа!? Россию приняли Защитником! Так и будет!