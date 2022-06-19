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Несмотря на всю критику, Diablo Immortal – это курица, несущая золотые яйца. Игра принесла Blizzard 24 миллиона долларов всего за 2 недели

Несмотря на всю критику, Diablo Immortal – это курица, несущая золотые яйца. Игра принесла Blizzard 24 миллиона долларов всего за 2 недели

Едва ли не сразу после выпуска Diablo Immortal подверглась жесткой критике со стороны игроков за систему монетизации.

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