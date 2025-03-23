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Американский военный самолет столкнулся с неизвестным летающим объектом в небе над Флоридой

Американский военный самолет столкнулся с неизвестным летающим объектом в небе над Флоридой

Американский военный самолет столкнулся с неизвестным летающим объектом в небе над Флоридой Юлия ЧелкановаНа прошлой неделе в небе над Флоридой произошло удивительное и тревожное событие: военный самолет США столкнулся с роями неопознанных летающих объектов (НЛО).

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