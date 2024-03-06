Запрещено гражданским носить бронежилеты: в какой стране приняли такое решение

На юге Швеции полиция призвала запретить гражданскому населению носить бронежилеты, которым, по их мнению, не место вне зон боевых действий, поскольку на фоне роста уровня преступности они вызывают страх среди людей.
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