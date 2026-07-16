В Калуге наладят выпуск онкосканеров для медцентров по всей России

В Калуге запустят серийное производство российских онкосканеров OneCell Scan 3.0. Их будут выпускать на предприятии "Азимут", а поставки планируют организовать во все онкологические центры страны, сообщили 16 июля в Минздраве региона.
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