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Царьград

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В Краснодаре начали строить коллектор для защиты от потопов

В Краснодаре начали строить коллектор для защиты от потопов

В Краснодаре приступили к строительству ливневого коллектора на улице Вишняковой. Реализация данного проекта, как ожидается, позволит ликвидировать подтопления в районе путепровода, возникающие после обильных осадков.

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