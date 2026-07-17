В Краснодаре начали строить коллектор для защиты от потопов

В Краснодаре приступили к строительству ливневого коллектора на улице Вишняковой. Реализация данного проекта, как ожидается, позволит ликвидировать подтопления в районе путепровода, возникающие после обильных осадков.
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