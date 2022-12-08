Ванилла SU

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  • Воробей
    Думаю, в статье отмечен очень интересный момент, который можно проструктурировать так: Существует принципиально разны...Принято считать, ...
  • Александр Ляшенко
    Ублюдок,под кличкой "Ванилла SU", учи русский язык,а потом,гнида, печатайся.В 1978 году герои...
  • Globo
    анализ где? Паратов - нарцисс и всё? Очень глубоко, потрясающее откровение!Анализируем карти...

Наша кожа постоянно испытывает нагрузки и от внешней среды, и со стороны собственного организма

Наша кожа постоянно испытывает нагрузки и от внешней среды, и со стороны собственного организма

﻿﻿Наша кожа постоянно испытывает давление как со стороны внешней среды, так и со стороны собственного организма.

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