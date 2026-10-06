Морган считает, что Роналду лучше Эйсебио: «Криштиану забил почти 1000 голов, он ему не конкурент. Попытки принизить величайшего невероятны. Марадона – лучший аргентинский игрок»

Телеведущий Пирс Морган и журналист Каве Солекол обсудили ситуацию вокруг Криштиану Роналду. 41-летний футболист покинул сборную Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября.