Крым с начала года посетили более миллиона туристов

Крым за первые пять месяцев 2024 года посетили 1,3 млн туристов. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 5 по 8 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов.
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