Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых

Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых

Дональд Трамп возвращается к власти, открывая Новую эру неопределенности — пишет Нью-Йорк Таймс на траурно-чёрном фоне.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
43% россиян за Трампа - это те, кто смотрит новости и разные ток-шоу по ТВ
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7 час.
Вячеслав 5
Надо  уметь управлять толпой- это тоже искусство.
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7 час.
Катерина
Так и  есть.
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6 час.

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