Когнитивные тренинги пройдут в центре московского долголетия «Северный»

В Центре московского долголетия «Северный», по адресу Дмитровское шоссе, 169В, специалисты «Клиники памяти» проведут курсы когнитивных тренингов по профилактике нарушений памяти, внимания и мышления у людей старше 65 лет.
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