Собчак задалась вопросом о сперме Дурова после его включения в список террористов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вспомнила о том, что в российской клинике хранится сперма основателя Telegram Павла Дурова, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, после того, как бизнесмена добавили в этот реестр.
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