В Новосибирской области гигантский медведь погубил до сорока голов крупного рогатого скота, принадлежавшего местному сельхозпредприятию, утверждают местные власти.
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