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Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга

Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга

Принятие украинским парламентом нового законопроекта, предполагающего существенное ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, по мнению депутата Рады Евгения Шевченко, может значительно обвалить рейтинг украинского президента Вла.

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