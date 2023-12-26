Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга

Принятие украинским парламентом нового законопроекта, предполагающего существенное ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, по мнению депутата Рады Евгения Шевченко, может значительно обвалить рейтинг украинского президента Вла.
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