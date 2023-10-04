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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин рассказал, какие социальные объекты открылись в Москве за 5 лет

Собянин рассказал, какие социальные объекты открылись в Москве за 5 лет

Возведенные соцобъекты значительно улучшают жизнь гражданам Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что за последние 5 лет в городе было обновлено и построено 424 объекта социальной инфраструктуры.

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