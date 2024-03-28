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Царьград

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DW: Венгрия запрещает спасенным из плена РФ украинцам возвращаться на родину

DW: Венгрия запрещает спасенным из плена РФ украинцам возвращаться на родину

Украинские военные утверждают, что их вывезли в Венгрию при помощи хитрости и под предлогом родства.Группу украинских военных, состоящую их 11 человек, вывезли из России в Венгрию под предлогом имеющихся венгерских корней у солдат.

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