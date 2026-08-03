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Аргументы недели

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В Твери мошенники обманули выпускницу под видом директора школы

В Твери мошенники обманули выпускницу под видом директора школы

В Твери аферисты разыграли перед 21-летней девушкой целый спектакль. Бывшей ученице в мессенджере написала якобы директор школы, которую она окончила несколько лет назад.

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