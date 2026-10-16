Россия нарастит поставки грузов через Северный морской путь (СМП). Ожидается, что к концу 2026 года общий объем достигнет 40 млн тонн, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
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