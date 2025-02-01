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«Слово пацана – 2»: как российская молодежь реагирует на миграционную проблему

«Слово пацана – 2»: как российская молодежь реагирует на миграционную проблему

В феврале 2023 года большой общественный резонанс вызвала видеозапись с камеры видеонаблюдения образовательного центра № 5 в городе Челябинске.

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Комментарии
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Семен Демин
Власть РФ должна выбрать, с кем она - с русскими или с мигрантами. Если с последними, то ей недолго осталось.
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4 час.
vitaly yanushkevich
Если полиция и чиновники не могут решить эти вопросы, решают сами, своим судом.
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1 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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59 мин.
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