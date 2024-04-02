Гаврилов: в НАТО опасаются, что заявленные цели спецоперации будут реализованы

В НАТО опасаются, что заявленные цели России в ее военной операции на Украине будут реализованы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию альянса.