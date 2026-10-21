Израиль готовился нанести серию ударов по Ирану 10 октября, однако не получил одобрения США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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