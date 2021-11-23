БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и возвращающийся из дальнего похода в пункт базирования в Североморске, перешёл из Северного моря в Норвежское.