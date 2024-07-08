Просят сильно не бить шариком по бетонным столам для тенниса

В Ялте по многочисленным просьбам началась установка уличных столов для игры в настольный теннис. Янина Павленко сообщила, что столы «прочные, устойчивы к любым атмосферным явлениям и температурам и рассчитаны на долгий срок активной эксплуатации», но при этом предупредила: «тем не менее, прошу относиться бережно».