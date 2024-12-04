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"Сыт голливудскими дивами по горло". Бен Аффлек хочет, чтобы новую девушку ему нашла бывшая жена

"Сыт голливудскими дивами по горло". Бен Аффлек хочет, чтобы новую девушку ему нашла бывшая жена

52-летний Бен Аффлек, который в этом году расстался с женой Дженнифер Лопес, хочет, чтобы новую возлюбленную ему выбрала бывшая жена, 52-летняя Дженнифер Гарнер, которая "отлично разбирается в людях" и не позволит никому его одурачить.

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