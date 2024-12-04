"Сыт голливудскими дивами по горло". Бен Аффлек хочет, чтобы новую девушку ему нашла бывшая жена

52-летний Бен Аффлек, который в этом году расстался с женой Дженнифер Лопес, хочет, чтобы новую возлюбленную ему выбрала бывшая жена, 52-летняя Дженнифер Гарнер, которая "отлично разбирается в людях" и не позволит никому его одурачить.