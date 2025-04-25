Генералы, взявшие Берлин: история пролетарского танкиста Семена Богданова

Именно под его командованием все части становились гвардейскими.фото: wikipedia.orgМы знаем имена прославленных военачальников-танкистов, у всех на слуху такие генералы Великой Отечественной войны как Рыбалко и Катуков.
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