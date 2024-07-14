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Доктор Ректенвальд: демократы вызвали в США синдром помешательства на Трампе

Доктор Ректенвальд: демократы вызвали в США синдром помешательства на Трампе

Демократы запрограммировали людей, чтобы те просто сошли с ума от того, что касается Дональда Трампа, они спровоцировали «синдром помешательства на Трампе», заявил в эфире RT доктор наук, бывший преподаватель Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

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