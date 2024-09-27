Иранские ракеты и северокорейские добровольцы, которых нет в зоне СВО

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Если что, то предыдущий президент Ирана Ибрахим Раиси придерживался тех же позиций, что и нынешний президент. Относительно СВО он занимал нейтральную позицию, при этом придерживаясь взглядов о неизменности границ государств. С другой стороны, Раиси звонил Владимиру Путину с выражением поддержки гарантий прекращения расширения НАТО. Однако высший руководитель Ирана Али Хаменеи всё же назвал действия Кремля против Украины «превентивными мерами», прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. И всё, о чём говорит Пезешкян, это дипломатия, а реальную политику выражает всё же Хаменеи.