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Иранские ракеты и северокорейские добровольцы, которых нет в зоне СВО

Иранские ракеты и северокорейские добровольцы, которых нет в зоне СВО

Есть ли у России реальные союзники в современном многополярном мире? Решительные союзники у России — это позор Запада, считает депутат Верховной Рады Украины и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Комментарии
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Вектор
Если что, то предыдущий президент Ирана  Ибрахим Раиси придерживался тех же позиций, что и нынешний президент. Относительно СВО он занимал нейтральную позицию, при этом придерживаясь взглядов о неизменности границ государств.  С другой стороны, Раиси звонил Владимиру Путину с выражением поддержки гарантий прекращения расширения НАТО.  Однако  высший руководитель Ирана Али Хаменеи всё же назвал действия Кремля против Украины «превентивными мерами», прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. И всё, о чём говорит Пезешкян, это дипломатия, а реальную политику выражает всё же Хаменеи.
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19 час.
Владислав Владислав
Давно пора кничтожить Англию.
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18 час.
Людмила Лиханова
Есть ЯВНАЯ поддержка, а есть та, которая намного важнее и она ЕСТЬ и от КНДР и от Ирана. Именно поэтому так бесится запад и пиндосия.
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13 час.

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