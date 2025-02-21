«В пятницу — шансон, в субботу — органная музыка»: писатель Михаил Орский оценил идею устроить в «Крестах» музей и концертную площадку

Тюрьма имеет более чем вековую историю и является памятником архитектурыАвтор романа «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский оценил идею использования питерского изолятора «Кресты» в качестве музейно-концертной площадки.
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