Учёные подтвердили подвижность Кумбургазского разлома в Мраморном море

Свежие результаты подводных акустических измерений, представленные на Генеральной ассамблее EGU 2026, выявили медленное, но устойчивое движение Кумбургазского разлома в Мраморном море со скоростью примерно 15 миллиметров в год в западной части.
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