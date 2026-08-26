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Регионы России

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Учёные подтвердили подвижность Кумбургазского разлома в Мраморном море

Учёные подтвердили подвижность Кумбургазского разлома в Мраморном море

Свежие результаты подводных акустических измерений, представленные на Генеральной ассамблее EGU 2026, выявили медленное, но устойчивое движение Кумбургазского разлома в Мраморном море со скоростью примерно 15 миллиметров в год в западной части.

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