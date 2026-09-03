👍 Приглашаем экспертов к участию в проекте «Мое место силы» 🎙 Редакция журнала «Фокус внимания» приглашает русскоязычных экспертов из разных стран к участию в новом проекте «Мое место силы» — информационном портале о путешествиях, иммиграции, адаптации и обустройстве жизни.
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