«Человек достойный не станет открывать рот», — Заворотнюк разозлена на своего мужа за интервью о ней

В старом интервью «АиФ» актрису Анастасию Заворотнюк спросили о том, как она относится к тому, что бывшие мужья могут давать интервью на тему отношений с экс-супругой, на что артистка ответила максимально понятно и категорично.
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