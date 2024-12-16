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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рюэрсон потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барсой» в ЛЧ, его увезли в больницу. Шахин сказал, что у защитника «Боруссии» проблемы с кровообращением

В минувшую среду «Боруссия» Дортмунд уступила «Барселоне» (2:3) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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