Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Нужно организовать и зарегистрировать новую политическую силу чисто из участников СВО, бывших фронтовиков. Сделать народной  партию олигархов и чиновников не получится.
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2 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Дай Боже сил, здоровья, вдохновения Жоге,Дай Боже честных, преданных товарищей и сотрудников ему. Дай Боже всё плохое преодолеть и всё хорошее восстановить. 🙏🙏🙏
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2 час.
ТН
Т Н
💯👍🏻
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37 мин.

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