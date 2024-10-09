НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов В Уральский Федеральный Округ назначен Полномочным представителем Президента участник СВО Артём Владимирович Жога.
Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители
Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Нужно организовать и зарегистрировать новую политическую силу чисто из участников СВО, бывших фронтовиков. Сделать народной партию олигархов и чиновников не получится.
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2 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Дай Боже сил, здоровья, вдохновения Жоге,Дай Боже честных, преданных товарищей и сотрудников ему. Дай Боже всё плохое преодолеть и всё хорошее восстановить. 🙏🙏🙏
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2 час.
ТН
Т Н
💯👍🏻
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37 мин.
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