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Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Второе место поделили министр строительства и зампред правительства Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года.

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