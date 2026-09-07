Тюкавин и Онугха приглашены на заседание КДК РФС из-за агрессивного поведения в 7-м туре РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и форвард «Родины» Герман Онугха приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за агрессивного поведения в матчах 7-го тура РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.
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