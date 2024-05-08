Столичная компания втрое увеличила производство электрощитов благодаря нацпроекту

Столичная компания «Связь инжиниринг М», выпускающая устройства сбора и передачи данных, которые используются в создании интеллектуальных систем учета энергоресурсов, втрое увеличила выпуск электрощитов благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
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