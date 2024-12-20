Какой будет судьба «безальтернативных» Стамбульских соглашений?

Накануне прошла ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, на которой он постарался дать ответы на наиболее значимые вопросы, накопившиеся у журналистов и встревоженного населения.
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