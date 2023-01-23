Европейские армии готовят к вторжению в Россию. Как указывает в своем материале для РИА Новости обозреватель Виктория Никифорова, посла взятия армией РФ Соледара и многих других важных побед армии Европы начали готовить к вторжению в Россию.
Европейские армии готовят к вторжению в Россию. Как указывает в своем материале для РИА Новости обозреватель Виктория Никифорова, посла взятия армией РФ Соледара и многих других важных побед армии Европы начали готовить к вторжению в Россию.
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