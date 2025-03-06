Депутат Ткачев призвал увеличить зарплаты полицейским

Зарплаты полицейским необходимо увеличить, в частности тем, которые обеспечивают кибербезопасность. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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