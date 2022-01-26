Швейцарский вирусолог допустил возвращение "дельты" после волны заболеваемости "омикроном"

Вариант коронавируса «дельта» может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон». Такое мнение выразил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.
Вариант коронавируса «дельта» может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон». Такое мнение выразил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.
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