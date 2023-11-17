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Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Ох уж эти болтунЫ!Экстрасенсы предс...
  • людмила коптякова
    Конечно предсказания ничего не значат.Не могут они ничего знать, а языком молоть- дело нехитрое.Но верить в лучшее вс...Экстрасенсы предс...
  • lenivka
    Не верю этим экстрасенсам.Ничего они не знают.Во время боевых действий надо готовиться к самому худшему сценарию, а н...Экстрасенсы предс...

Загадки на обложке The Economist: расшифровываем прогнозы на 2024 год

Загадки на обложке The Economist: расшифровываем прогнозы на 2024 год

Загадки на обложке The Economist: расшифровываем прогнозы на 2024 год Елена ГалицкаяКаждый год в декабре журнал The Economist порождает волнение среди политологов, предлагая свои загадочные обложки, где символы и знаки якобы предвещают глобальные события.

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