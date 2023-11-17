Загадки на обложке The Economist: расшифровываем прогнозы на 2024 год Елена ГалицкаяКаждый год в декабре журнал The Economist порождает волнение среди политологов, предлагая свои загадочные обложки, где символы и знаки якобы предвещают глобальные события.
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