Загадки на обложке The Economist: расшифровываем прогнозы на 2024 год Елена ГалицкаяКаждый год в декабре журнал The Economist порождает волнение среди политологов, предлагая свои загадочные обложки, где символы и знаки якобы предвещают глобальные события.