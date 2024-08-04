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Региональная Юридическая Служба

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Свежие комментарии

Что делает с вашим телом работа в течение длительного времени

Что делает с вашим телом работа в течение длительного времени

Повышенный стресс. Тревожность. Боль в пояснице. Высокое кровяное давление. Если вы много работаете в офисе, то вы, возможно, хорошо знакомы с некоторыми способами, которыми переутомление может влиять на ваше здоровье.

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