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"Известия": за пять лет автомобили в России подорожали в два раза

"Известия": за пять лет автомобили в России подорожали в два раза

В течение последних пяти лет средняя цена нового автомобиля в России увеличилась вдвое. Об этом гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал газете «Известия».

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